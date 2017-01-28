Kırklareli'nde terör operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen A.Ç. ile akrabası A.C'yi teknik ve fiziki takibe aldı.
Terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri belirlenen zanlılar operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ç. ile A.C, Kırklareli Adliyesine getirildi. Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.