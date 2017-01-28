Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından Altınüzüm Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla C.B, İ.C, E.Y. ve N.M'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan C.B. ile N.M. adlı kadın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar İ.C. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



