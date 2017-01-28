Doğu Anadolu'da kar yağışı

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AĞRI (AA) - Ağrı-Van karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı-Van karayolunun Tutak mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından çığ düştü. Çığ nedeniyle Ağrı'yı, Hamur, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Van'a bağlayan karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Patnos ve Hamur ilçelerinde, karayolları ve özel idare ekipleri, karla mücadele çalışmaları başlattı.

Ayrıca, çığ nedeniyle yolun kapanması üzerine, Patnos ve Tutak ilçelerinden öğrencilerin Ağrı'ya gidemedikleri için bugün yapılan açık öğretim sınavına giremediği öğrenildi.

Patnos ilçesinden Ağrı'da sınava girmek için yola çıkanlardan İbrahim Sarıyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yollar kapalı, geçişe izin verilmiyor. Sınavımıza yetişemedik, sınava bir senedir hazırlanıyoruz. Emeğimiz boşa gidecek diye korkuyoruz. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz." dedi.