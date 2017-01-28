28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Anadolu'da kar yağışı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:56

AĞRI (AA) - Ağrı-Van karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı-Van karayolunun Tutak mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından çığ düştü. Çığ nedeniyle Ağrı'yı, Hamur, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Van'a bağlayan karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Patnos ve Hamur ilçelerinde, karayolları ve özel idare ekipleri, karla mücadele çalışmaları başlattı.

Ayrıca, çığ nedeniyle yolun kapanması üzerine, Patnos ve Tutak ilçelerinden öğrencilerin Ağrı'ya gidemedikleri için bugün yapılan açık öğretim sınavına giremediği öğrenildi.

Patnos ilçesinden Ağrı'da sınava girmek için yola çıkanlardan İbrahim Sarıyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yollar kapalı, geçişe izin verilmiyor. Sınavımıza yetişemedik, sınava bir senedir hazırlanıyoruz. Emeğimiz boşa gidecek diye korkuyoruz. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kayyum Belediyesi ile Diyadin'in çehresi değişiyor
YEREL

KAYYUM BELEDİYESİ İLE DİYADİN'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Ağrı'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

AĞRI'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Tüp patlayan eve 2 saat süren karla mücadelenin ardından ulaşıldı
YEREL

TÜP PATLAYAN EVE 2 SAAT SÜREN KARLA MÜCADELENİN ARDINDAN ULAŞILDI
Ağrı'da araçlar çığda mahsur kaldı
YEREL

AĞRI'DA ARAÇLAR ÇIĞDA MAHSUR KALDI
Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksattı
YEREL

AĞRI'DA KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATTI
Ağrı'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu
YEREL

AĞRI'DA SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI OPERASYONU

Başkan Vekili Erat'tan köy ziyareti
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ERAT'TAN KÖY ZİYARETİ
Ağrı'da ulaşıma kar engeli
YEREL

AĞRI'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL

MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 YARALI
Ağrı'da kar yağışı
YEREL

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI
Türkiye'nin en genç muhtarı Ağrı'da
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ MUHTARI AĞRI'DA
Kayaklı Koşu K2 Ligi yarışları Ağrı’da başladı
YEREL

KAYAKLI KOŞU K2 LİGİ YARIŞLARI AĞRI’DA BAŞLADI