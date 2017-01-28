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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:10

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Nihat Güney (37), yaklaşık 7 ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Emine Çatal'ın (35) Kadifekale Mahallesi'ndeki evine konuşmak için gitti.

Güney, Çatal'a barışmak istediğini söyledi. Teklifi kabul etmeyen Çatal'a tabancayla ateş açan Güney, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Güney'in öldüğünü, Çatal'ın ise ağır yaralandığını belirledi. Çatal, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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