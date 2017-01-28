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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:20

VAN (AA) - Van'da eşini öldürdükten sonra firar eden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde K.Ö'nün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İmam nikahlı eşini öldürdükten sonra firar eden H.Ç'nin, devriye görevi yapan ekiplere teslim olarak suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli H.Ç. ile maktüle K.Ö'nün yaklaşık üç ay önce imam nikahlı olarak evlendikleri, resmi nikahlarının bulunmadığı, şüpheli şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Şüpheli H.Ç'nin alınan beyanında eşi ile arasının bozuk olduğunu, kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu sebeple olay günü eşini abisinin ikametinden alarak kendi ikametlerine götürdüğünü, boğazını sıktığını, ardından da defalarca bıçaklayarak evden ayrıldığını beyan etmiştir. Gözaltına alınan H.Ç, 27 Ocak'ta hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."


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