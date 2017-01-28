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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Not düşürmeyi adet haline getirdiler"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:22

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Yabancı kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu düşürmeyi adet haline getirdi." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Fitch'in Türkiye ekonomisine yönelik kararına değindi.

Kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmeyi adet haline getirdiğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Bu tür taraflı uygulamalar bizim yeni fırsatlar uygulamamıza sebep olur. Burada ekonomik göstergelerde önemli olan hayat standardıdır. Piyasaların daha hareketli hale getirilmesi için alternatif çözümler üretilmeli. Ekonomide alınan son kararlar zaman içerisinde Türkiye'nin ne kadar olumlu adımlar attığını gösterecektir."

- "KOSGEB kredisi cansuyu olacak"

Palandöken, sicil affına yönelik düzenlemeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Söz konusu düzenlemenin piyasaları rahatlayacağını belirten Palandöken, sicil affından yararlanmak isteyenlerin bankalara borçlarını 6 ay içinde ödemesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, sicil affıyla esnaf ve sanatkarların finansmana daha kolay ulaşabileceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarımızın beklediği sicil affı çıktı. Şimdi sırada KOSGEB kredileri var. 2016 yılında yaklaşık 235 bin esnaf 50 bin liralık 0 faizli kredi için müracaat etmiş ama olumsuz sonuçla karşılaşmıştı. Ancak bu kez Başbakan Binali Yıldırım’ın da belirttiği gibi hak eden ve şartları tutan herkese bu kredinin verilmesiyle piyasalar rahatlayacak ve ekonomiye can suyu olacak. 235 bin esnafımız Başbakanımızın verdiği müjdenin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. Böylece hem esnafımız sıkıntıdan kurtulacak hem de piyasaya sıcak para girişi ile sağlanmış olacak. Esnafımız merak etmesin çalışmaları yakından takip ediyoruz."

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