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AMASYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, geride bırakılan 15 yıllık süreçte aktif sigortalı sayısının 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken, 2016 yılı ekim ayı itibarıyla 20 milyon 490 bine ulaştığını belirterek, "2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün itibariyle yüzde 33'e düşmüştür." dedi.

Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı çalışma ziyaretleri kapsamında Bakanlık bürokratlarıyla geldiği Amasya'da, SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Erdem, Bakanlık olarak amaçlarının hizmeti vatandaşların ayağına götürmek olduğunu, bunun için de çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve iş gücü piyasası gibi Bakanlığı ilgilendiren pek çok alanda hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak 2017' de Konya da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını ilan ettiğini hatırlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Bu program kapsamında bugün Amasya' dayız. Bugün burada çalışma hayatının tarafları ile bir araya gelecek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında Bakanlık üst yöneticileri olarak il ziyaretlerimiz devam edecektir. Bugün ve yarın ülke genelinde 12 vilayetimizde bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız çünkü 'Gidemediğin yer senin değildir' sözünü şiar edindik."

Erdem, 2023 Vizyonuna uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak için yasal ve kurumsal değişiklikleri önemli ölçüde gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımızın öncülüğünde tamamlanan Ulusal İstihdam Stratejisiyle, 2023 yılma kadar, istihdam oranını yüzde 55'e, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'lere yükseltmeyi, işsizlik oranını ise yüzde 5'e indirmeyi hedeflemekteyiz. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte aktif sigortalı sayımız, 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken, 2016 yılı Ekim ayı itibarıyla 20 milyon 490 bine ulaşmıştır. Pasif sigortalı sayımız ise dosya bazında, 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken, 2016 yılı Ekim ayında da 11 milyon 675 bine ulaşmıştır. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün itibariyle yüzde 33'e düşmüştür."

Sosyal Güvenlik alanında Amasya'nın genel durumunu değerlendiren Erdem, "Amasya'nın 322 bin olan nüfusunun yüzde 99,5 i sosyal güvenlik kapsamındadır. 5 bin 697 işyerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına mensup 74 bin sigortalımız bulunmak. 4 bin 19 iş yerimiz, 2 milyon 282 bin lira beş puanlık teşvik indiriminden yararlanmıştır. 3 bin 381 iş yerimiz 1 milyon 960 bin lira 51 ilde uygulanan ilave altı puanlık indirimden yararlanmıştır. Bütün bu teşviklerin yanında Bağkurlu esnafımıza da beş puanlık sigorta primi indirimi getirilmiştir" diye konuştu.



