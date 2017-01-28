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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kazada camları kırılan otobüs yolcularıyla yoluna devam etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:31

KONYA (AA) - Karaman’da kaza sonrası camları kırılan otobüsteki yolcular, Konya'ya soğuk havada aynı otobüsle götürüldü.

Alınan bilgiye göre, 42 AS 517 plakalı yolcu otobüsü, Erdemli’ye gitmek üzere Konya Otogarı'ndan yola çıktı.

Otobüs, Karaman Otogarı yakınlarında başka bir araç ile çarpıştı ve sol kısmındaki camların bir bölümü kırıldı.

Karaman'dan, camları kırık halde Konya'ya hareket eden otobüs, aralarında çocukların da bulunduğu yolcularla dondurucu soğukta şehirler arası yolculuk yaptı.

Yolculardan öğretmen olduğu öğrenilen Ayşe Ergen, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, camları kırık otobüsün soğuk havada Karaman-Konya karayolunda seyretmesi ve Ergen'in yaşananları anlatması yer alıyor.

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