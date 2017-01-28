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RİZE (AA) - Rize'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı.

Çamlıhemşin ilçesinin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince (ÇADOSK) düzenlenen şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkisini sürdüren kara rağmen vatandaşlar horon oynayarak eğlendi. Bazı katılımcıların ise naylon ve şambrel ile kaydıkları görüldü.

Jandarma ekipleri, yaylaya zincirsiz araç çıkmasına izin vermedi. Ekipler, zincir takmasını bilmeyen sürücülere yardım etti.

Çamlıhemşin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Engin Albardak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hava muhalefeti nedeniyle şenliğe katılımın az olduğunu söyledi.

Şenliğe yarın daha büyük katılım olmasını beklediklerini vurgulayan Albardak, "Bu yıl, her yıldan farklı olarak kardan Atatürk figürü hazırlandı. Şenliğimiz her sene kayma sırasında meydana gelen sakatlanmalarla gündem oluyor. Bu yıl güzel şeylerle gündeme gelmek istiyoruz. Umarım bir sorun çıkmaz." dedi.

Albardak, şenlik kapsamında kardan adam ve halat çekme yarışmaları düzenleneceğini söyledi.

Kayak Federasyonu'nun 2. Biatlon Türkiye Şampiyonası gerçekleştireceğini de anlatan Albardak, "Yarışmaya çeşitli illerden 108 sporcu katılacak. Bu etkinliği, üçüncüsünü de yaptıktan sonra artık uluslararası boyuta taşımayı planlıyoruz." diye konuştu.

Şenliğe katılan Hürrem Bilgin, eğlendiklerini dile getirerek, "Şambrel ile kaymak biraz tehlikeli ama heyecan verici. Çok korkmadım, insan kısa bir süre sonra alışıyor." dedi.

- Kardan Atatürk'ün figürü yapıldı

Naci Edi, beş arkadaşıyla birlikte kardan Atatürk'ün figürünü yaptıklarına dikkati çekerek, "Rize Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin aynısını yapmaya çalıştık. Normalde iki günde yapabilirdik ancak hava şartlarından dolayı ancak 4 günde tamamlayabildik." ifadelerini kullandı.

Şenlik, yarın yapılacak kardan adam, halat çekme ve biatlon yarışmaları ile sona erecek.