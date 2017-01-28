Karadeniz'de kış

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TRABZON (AA) - Karadeniz'de soğuk hava ve kar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Trabzon'da üç gün önce yüksek kesimlerde başlayan kar, dünden itibaren şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve ilçe belediyelerin de dahil olduğu "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 700 kişilik ekip, 250 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, 175 kapalı mahalle yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. Ayrıca şehir merkezinde 300 personel ise kürekle kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Akşam saatlerine kadar kapalı yolların büyük bölümünün ulaşıma açılması hedefleniyor.

- Ordu

Ordu'da iki gündür etkisini gösteren kar nedeniyle 271 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar kalınlığının ortalama 60 santimetreyi bulduğu kentte iki günde 7 bin 500 kilometrelik mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, 32 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırdığı ve 16 cenazenin ise defin işlemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Belediyenin 350 personeli, 282 araç ve iş makinesiyle 19 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize

Rize'de kar dolayısıyla 348 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 60, Ardeşen'de 41, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 54, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 22, Güneysu'da 22, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 48 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 5 kar küreme makinesiyle köy yollarını açmak için çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise gece saatlerinden itibaren Karadeniz Sahil Yolu ve ilçe bağlantı yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalar yürütüyor.

Yüksek kesimdeki mahallelerde ise ulaşım güçlükle sağlanırken belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.



- Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 262 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar dolayısıyla Giresun merkezde 27, Alucra'da 3, Bulancak'ta 29, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 8, Espiye'de 26, Eynesil'de 4, Görele'de 51, Güce'de 4, Keşap'ta 42, Piraziz'de 2, Şebinkarahisar'da 20, Tirebolu'da 18 ve Yağlıdere'de 10 olmak üzere 262 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, köy yollarının yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Giresun Belediyesi ekiplerinin ise kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için 10 bölgeye yem bıraktığı bildirildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il genelinde 108 köyle kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele çalışmalarına 20 ekip tarafından 30 iş makinesi yardımıyla devam ediliyor.

- Artvin

Artvin'de kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Arhavi'de 11, Hopa'da 10, Şavşat'ta 19, Yusufeli'de 6, Ardanuç ve Borkça'da ise üçer köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

- Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde etkisini azaltan yağışın ardından kapanan 25 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.

Doğu Anadolu ile Karadeniz güzergahındaki D-915 karayolu Kop Dağı Geçidi ile yine aynı güzergahtaki Bayburt-Gümüşhane arasında yer alan Vauk Dağı Geçidi'nde ulaşım, buzlanmanın etkisiyle güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, her iki güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bayburt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.