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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da "solüsyonla" dolandırıcılık iddiası

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:33

ADANA (AA) - Adana'da, dolar olduğunu iddia ettikleri banknot boyutunda kesilmiş siyah kağıtların özel bir solüsyon içinde paraya dönüştüğünü belirterek dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 Angola uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 2 zanlının, siyah renkli kağıtları, "yurt dışından gizlice kaçırılan gerçek ABD doları olduğu ve solüsyon yardımıyla üzerindeki siyah boyanın temizleneceğini" söyleyerek satmak istedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Müşteri gibi davranarak zanlılarla irtibata geçen polis ekipleri, Angola uyruklu Roberto Gomes (56) ve Pedro Manuel Joaquim'i (53) gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında, 9 deste banknot boyutunda kesilmiş siyah kağıt ve solüsyon malzemeleri ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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