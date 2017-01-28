Kocaeli'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
D-100 karayolunda İstanbul yönüne giden Mecit Orhan idaresindeki 41 UY 415 plakalı hafif ticari araç, Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Ramazan Topuz (22), Kemal Gülmez (23), Mert Telli (23) ve Hüseyin Akpınar (22), 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Topuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.