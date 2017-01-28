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Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:37
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası


ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Golf Mad Promotions tarafından 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın golf turizmi ve Türkiye'nin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında 3. ve son günü yapılan turnuvada sahaya çıkan Ağaoğlu, 24 farklı ülkeden 200 golfçünün katıldığı organizasyonun iyi geçtiğini belirtti.

Rüzgara ve soğuğa rağmen iyi skorların ortaya çıktığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminde yapılan en önemli iki üç turnuvadan biri. Genel turizm ve golf turizmi açısından Antalya bizim göz bebeğimiz. Bu müsabakalar, hem ülkenin tanıtımı hem de alternatif turizm geliri açısından son derece önemli. Ülkemizin adını yurt dışında bu müsabakalar sayesinde duyurabiliyoruz. Kendimize iyi de bir temel edindik. Kış aylarında organize ettiğimiz turnuvalara kuzey ülkelerinden çok büyük katılım var. Bu müsabakayla alakalı otellerdeki doluluk oranı da yaz aylarındaki doluluk oranıyla eşit durumda. Bu da golf turizminin ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor."

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'de golfün 20 yıllık geçmişi olduğuna değinerek, "Geç başladığımız için golfte geride kaldık. İsveç, İskoçya, İngiltere, Galler veya İrlanda ile kıyaslamak adil ve doğru olmaz. Bir ülke düşünün 250 yıldır golfün içinde. Bir de Türkiye var, 20. senesini yeni doldurdu. Bizim 20 yıllık bir geçmişimiz var. Ancak bizim sporcularımızın kendilerine daha büyük hedefler koyması lazım. Teknik, fizik, eğitim şartları açısından hiçbir şekilde diğer sporculardan geride değiller. Tek eksikleri, hedeflerini çok küçük tutuyorlar." diye konuştu.

Turnuvanın organizatörlerinden Bekir Kara ise turnuvanın Türkiye'de güvenlik sorununun olmadığını Avrupa'ya gösterme açısından önemli olduğuna değinerek, "Katılım sayısı çok yüksek. Yaklaşık 70 kişiyle Rusya'dan çok büyük katılım var. Bu turnuvanın bölgemize ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Böyle bir zamanda dünyaca tanınmış 200 sporcunun buraya gelmesi, Türkiye'de güvenlik probleminin olmadığını gösterme açısından çok önemli. Biz, her şey yolunda dememize rağmen, onlar kendi medyalarında Türkiye aleyhinde yapılan haberlere itibar ediyorlar." açıklamasında bulundu.

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