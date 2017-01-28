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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Diyaliz hastalarını AFAD hastaneye ulaştırdı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:42
Diyaliz hastalarını AFAD hastaneye ulaştırdı

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastaları, Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince evlerinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kentte üç günden bu yana etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan kent merkezindeki Yeşilyurt ile Kale mahallelerinde ikamet eden diyaliz hastaları, tedavi için hastaneye gidemeyince durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde 67 yaşındaki Asiye Şensoy ile Kale Mahallesi'nde 69 yaşındaki Gülperi Arslan'ı evlerinden alarak güvenli şekilde hastaneye ulaşmalarını sağladı.

Asiye Şensoy'un yakını Ayettullah Şensoy, yoğun kardan dolayı tüm yolların kapalı olduğunu belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye gidemedikleri için AFAD ekiplerinden yardım istediklerini söyledi.

Şensoy, hastaların sağlıklı şekilde hastaneye ulaşmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti.

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