28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldız Dağı uluslararası müsabakalara hazı hale gelecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:49

SİVAS (AA) - Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nin, kapasite artırma ve iyileştirme çalışmaları sonucunda ulusal ve uluslararası müsabakalara hazır hale geleceği belirtildi.

Sivas Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı'nın kayak açısından yeni ve geniş bir merkez olduğunu söyledi.

Gül, "Yatak kapasitesini iki katına çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda da artık ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir pist, dağ ve tesis olmasını istiyoruz. Bu anlamda Yıldız Dağı, konuklarını ağırlamaya, müsabakalar yapılmasına hazır, eksiklerini tamamlamış, güvenilir, fiyatları uygun, rekabet edebilecek bir duruma geldi." diye konuştu.

Çevre illeri ve İstanbul'daki Sivaslıları da buraya çekmeyi planladıklarını ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gül, "Tokat ve Yıldız Dağı arasındaki yolun, karayolu ağına alınıp yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretçiyle ilgili çok büyük bir sıkıntımız yok, kapasiteyle ilgili sıkıntımız var. Kapasiteyi artırdıktan sonra diğerlerinin hepsi olacak." ifadelerini kullandı.

Gül, merkezde, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir standart yakalamak istediklerini yineleyerek, şunları kaydetti:

"Alt yapı olarak buna hazırız sadece müsabakaların yapılması gerekiyor. Bu yıl küçük çapta iki müsabaka yapılacak. Gelecek sezon daha iyisini yapacağız. İrtifa merkezinin tamamlanmasıyla sporcuların kamp ve müsabaka yapabileceği bir yer olacak. Yıldız Dağı'nın yazın da kullanılmasını arzuluyoruz. Yazın piknik yapılabilecek bir alan var. Yıldız Dağı, hem Sivas'ın hem Türkiye'nin bir değeri. Özellikle güvenlik, ulaşım, fiyat anlamında diğer tesislerden daha iyiyiz. Buranın 12 ay yaşanılabilir bir yer olmasını arzuluyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta 550 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 550 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Sivas'ta 550 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 550 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Sivas'tan Haleplilere 6 tır un yardımı
YEREL

SİVAS'TAN HALEPLİLERE 6 TIR UN YARDIMI
Sivas merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı
YEREL

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK PROGRAMI
ÇEDAŞ'ın eleman ihtiyacına İŞKUR'dan destek
YEREL

ÇEDAŞ'IN ELEMAN İHTİYACINA İŞKUR'DAN DESTEK
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL

SİVAS'TA FETÖ BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta 685 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 685 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sivas, Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi'nde yer alıyor
YEREL

SİVAS, KUZEY ANADOLU TERMAL TURİZM KENTLERİ BÖLGESİ'NDE YER ALIYOR
Sıcak Çermik yatırımcısına kazandıracak
YEREL

SICAK ÇERMİK YATIRIMCISINA KAZANDIRACAK