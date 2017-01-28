Fitch ve S&P'nin değerlendirmeleri

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DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Fitch ve S&P'nin dün açıklanan değerlendirmelerine ilişkin, "Fitch ve S&P'nin dün açıkladığı kararlar finansal varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir ve negatif etki yaratabilir, ancak önümüzdeki dönemde yapısal reformlara daha fazla odaklanarak ve makro ekonomik göstergelerde iyileşme sağlayarak kredi notumuzu tekrardan daha üst kademelere taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı da olan Kocasert, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, dün gece Türkiye'nin kredi notunu 'BBB-' den 'BB+'ya düşürdüğünü hatırlatarak, bu kararın "sürpriz" olmadığını belirtti.

Bu not indiriminin piyasaların çok büyük bir kısmı tarafından uzun süredir beklendiğine işaret eden Kocasert, "Not indiriminin cuma gecesi açıklanması ve araya hafta sonunun girmesinden dolayı piyasaların vereceği tepkinin çok sert olmamasının avantaj olacağını düşünüyorum, ancak pazar gecesi Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte döviz kurlarında daha belirgin hareketler görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

S&P'nin de Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife indirdiğini belirten Kocasert, şunları kaydetti:

"Dün yapılan iki önemli olumsuz açıklama sonrasında, önümüzdeki süreçte finansmana erişim maliyetlerinde yükselmeler olabileceğini ve Merkez Bankasının para politikasına dönük kullanmakta olduğu farklı araçlarda güncellemelere gidebileceğini düşünüyorum. Şu somut bir gerçek ki, Fitch ve S&P'nin dün açıkladığı kararlar finansal varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir ve negatif etki yaratabilir, ancak önümüzdeki dönemde yapısal reformlara daha fazla odaklanarak ve makro ekonomik göstergelerde iyileşme sağlayarak kredi notumuzu tekrardan daha üst kademelere taşıyabiliriz."

Kocasert, ihracatın Türkiye ekonomisi için lokomotif rolde olduğuna dikkati çekerek, "Ocak ayı sona erdiğinde, ihracatımızda geçen seneye göre daha iyi bir performansla karşılaşacağımızı, hatta bu tablonun tüm seneye yayılacağını öngörüyoruz. İhracatta yaşanacak olumlu gelişmelerin, ülkemiz ekonomisine katkısının da olumlu yönde olacağı şüphesiz." ifadesini kullandı.