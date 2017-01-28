28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkçılar denizde karaca buldu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:55
Balıkçılar denizde karaca buldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları kıyısında yer alan Arsuz ilçesinde balıkçılar, denizde karaca buldu.

Arpaderesi Mahallesi'nde denizin kıyıya yakın bölümünde karaca olduğunu fark eden balıkçılar, yanına giderek hayvanı sudan çıkarttı.

Korkması sonucu denize atladığı ya da düştüğü tahmin edilen bitkin durumdaki karaca, haber verilen Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaca, Samandağ ilçesindeki doğal hayata uygun olan Batı Ayaz Barınağı'na götürüldü. Hayvanın bir süre burada tutulmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılar tarafından denizden çıkarılan 2 yaşındaki karacanın durumuyla yakından ilgilendiklerini, hayvanın nesli koruma altındaki türlerden olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Hatay'da otomobilin üniversite öğrencilerine çarpması
YEREL

HATAY'DA OTOMOBİLİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPMASI
Hatay'dan Suriye'ye yardım
YEREL

HATAY'DAN SURİYE'YE YARDIM
Yatırımcılar Amanos Tüneli Projesi'nin startını bekliyor
YEREL

YATIRIMCILAR AMANOS TÜNELİ PROJESİ'NİN STARTINI BEKLİYOR
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaağaçspor'a FIFA standartlarında spor tesisi
YEREL

KARAAĞAÇSPOR'A FIFA STANDARTLARINDA SPOR TESİSİ