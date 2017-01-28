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HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları kıyısında yer alan Arsuz ilçesinde balıkçılar, denizde karaca buldu.

Arpaderesi Mahallesi'nde denizin kıyıya yakın bölümünde karaca olduğunu fark eden balıkçılar, yanına giderek hayvanı sudan çıkarttı.

Korkması sonucu denize atladığı ya da düştüğü tahmin edilen bitkin durumdaki karaca, haber verilen Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaca, Samandağ ilçesindeki doğal hayata uygun olan Batı Ayaz Barınağı'na götürüldü. Hayvanın bir süre burada tutulmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılar tarafından denizden çıkarılan 2 yaşındaki karacanın durumuyla yakından ilgilendiklerini, hayvanın nesli koruma altındaki türlerden olduğunu kaydetti.