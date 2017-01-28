YALOVA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.
90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 10 sıklette 480 sporcu mücadele etti.
Yoğun ilginin gösterildiği şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcu, antrenör, hakem ve teknik görevli olmak üzere toplam 725 kişi katıldı.
Şampiyonanın final müsabakalarında, 10 sıklette dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Sıkletlerinde altın madalya kazanan sporcular şöyle:
46-49 kiloda Ferhat Uka (İstanbul), 52 kiloda Azad Demirhan (Bursa), 56 kiloda Ahmet Çikot (İstanbul), 60 kiloda Nejat Ekinci (Ankara), 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir (Ankara), 69 kiloda Bera Doğan Kılıç (İstanbul), 75 kiloda Raşit Karaosmanoğlu (Kocaeli), 81 kiloda Mahmut Can Çiçek (İstanbul), 91 kiloda- Berat Acar (Samsun), +91 kiloda Abdullah Kuzu (Kahramanmaraş).
Törene, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, eşi Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de katıldı.