Engelliler Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu

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ANKARA (AA) - Engelliler Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurulu başladı.

Bir otelde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli'nin yanı sıra AK Parti, CHP ve HDP'nin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Konfederasyon Başkanı İçli, genel kurul öncesi yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'de önemli toplumsal olayların yaşandığına ve bütün bu gelişmelerin engelli haklarını ve örgütlerini de etkilediğine işaret etti.

İçli, engelli hakları konusunda en kötü dönemlerin savaş, terörün tırmandığı, ekonomik krizin yaşandığı süreçler olduğunu belirterek, son yıllarda Türkiye'nin de engelli hakları konusunda durağan bir sürece girdiğini savundu.

Engelli hareketinin birleştirilmesi, örgütlenmenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan İçli, "Türkiye çapında engelli hareketini bütün çeşitliliği, renkliliği içerisinde kucaklayan bir hareket başlatmak durumundayız. Her ilde o ildeki bütün engelli örgütlerini kucaklayan, il engelli meclislerini, onların temsilcilerinden oluşan Türkiye Engelliler Meclisi'ni kurmalıyız. Engellileri kendi sorunları konusunda söz ve karar sahibi edip, engelli sorunlarını bu meclislerde tartışarak engelli politikasını oluşturmalıyız." diye konuştu.

İçli, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile bu konuda görüşmelerin ilerlediğini ve iki konfederasyonu tek bir konfederasyon çatısı altında birleştirmeye yönelik çalışmaların da yapıldığını kaydetti.

- Engelliler için "düzenli ödenek" önerisi

Türkiye'de sosyal destek sisteminin çeşitli kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlandırma üzerine oturduğunu aktaran İçli, engellilikten doğan giderleri karşılamak üzere bir engelli ödeneğinin oluşturulması ve bunun her ay engellilere düzenli olarak ödenmesi önerisinde bulundu.

İçli, şunları kaydetti:

"Giderek toplumda engellilerin iğneden ipliğe her şeyden ücretsiz yararlandıkları, asalak oldukları, aciz insanlar oldukları yönünde bir imaj yerleşmektedir. Oysa eşit ve etkin yurttaş olmak istiyor. Herkesle aynı haklara, olanaklara, yükümlülüklere sahip yurttaşlar olarak yaşamak istiyorlar. Bunun için de engellilikten kaynaklanan, toplumun ve devletin yapmadığı işlerden dolayı meydana gelen sakatlık olgusunu tazmin etmek üzere bir sakatlık tazminatı, bir engellilik ödeneğinin ödenmesi yeterlidir. Bununla güçlendirmeliyiz. Bu bir hak olarak sunulmalı, lütuf, bağış olarak değil. Biz himaye değil, eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz."

Turhan İçli, konuşmasında Türkiye'nin engelli hakları konusunda özellikle 1990'lı yıllardan itibaren başlayan ve 2005'te Engelliler Kanunu'nun hayata geçirilmesi ile gelişen süreçte çok önemli kazanımlar elde ettiğini de dile getirdi.

- "Kazanılmış hiçbir hakkın kaybedilmesi söz konusu değildir"

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kemalettin Aydın da konuşmasında, engellilere yapılan hizmetlerin asla bir lütuf olmadığına, bunun kişilerin hakları olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin ekonomisinin toparlanması süreci ile gelirindeki payı herkese eşit olarak dağıtmaya başladığını belirten Aydın, engellilere yönelik birçok çalışmanın da hayata geçirildiğini kaydetti.

Aydın, 81 bin engelli çocuğun okula taşındığını, 250 bin engelli öğrencinin eşit eğitim haklarından yararlandığını, 800 bin engellinin evde sağlık hizmeti ve 420 bin engellinin ekonomik destek aldığını anlattı. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 970 ilçe ve 81 il merkezinde Engelli Koordinasyon Merkezleri kurulduğunu anımsattı.

Konfederasyon başkanı İçli'nin "Engellilere yönelik kazanımların korunması ve yeni kazanımların elde edilmesi adına örgütsel birlikteliğin güçlendirilmesi" sözlerini anımsatan Aydın, "Kazanılmış hiçbir hakkın kaybedilmesi söz konusu değildir. Savaşlar, iç çatışmalar veya ekonomik sorunlar önce elbette kadınları, çocukları, engellileri mağdur etmektedir ama engellilerin bugüne kadar kazanmış olduğu hiçbir haktan bir geri dönüş olmayacaktır." dedi.

Aydın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde engellilerin de tüm koşullara, zorluklara rağmen tanklara "dur" dediğine dikkati çekerek, "Başta 15 Temmuz sürecinde vatanına, milletine ve bayrağına sahip olma adına, belki de baston değneklerini ya da diğer araçlarını dahi yanına almadan sadece 'bismillah' diyerek yola çıkmış olan ve o günkü mücadeleye omuz veren tüm engelli kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Bu ülkenin asla ne bir darbeye ne bir bölünmeye ne de başka bir kargaşaya sizlerin ve toplumun desteğiyle müsaade etmeyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kongrede, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Dünya Körler Birliği ile Avrupa Körler Birliği Türkiye Temsilcisi Mehmet Emin Demirci de birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından, divan seçimiyle devam eden olağan genel kurul toplantısı, konfederasyon başkanının seçimiyle sona erecek.