Iğdır'da hava ulaşımına kar engeli

IĞDIR(AA) - Iğdır'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının, görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.
Iğdır'dan yapılması planlanan THY'nin Ankara ve İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Hava ulaşımının normale dönmesi için ekiplerin, havalimanı pistindeki kar temizleme çalışması sürüyor.