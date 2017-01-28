Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219 lira, en düşük 202,96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 20,7 azalarak 132 milyon 579 bin 370 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 219 lira, en düşük 07.00'de 202,96 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 212,14 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 212,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 235,01 lira, en düşük 205,31 liradan işlem gördü.