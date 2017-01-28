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Sultan Abdülhamid Han Bulvarı Açılış Töreni

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:22
Sultan Abdülhamid Han Bulvarı Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, iki gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini yaptıklarını anımsatarak, "Nasıl bir süreçte yaptık bu ihaleyi? Silahla, 15 Temmuz ile FETÖ ile baş edemedikleri bu ülkeyi ekonomik olarak çökertmek için yedi düvel harekete geçti ama şükürler olsun. 15 Temmuz'da olduğu gibi reisiyle birlikte bu ülke topyekun birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinden dünya, Türkiye'nin başına çorap örmek isterken o çorap döndü, hainlerin başına geçti." dedi.

Arslan, Melikgazi Belediyesince Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan Sultan Abdülhamid Han Bulvarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Yol medeniyettir" bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak ülke genelinde üzerlerine düşeni yaptıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Alet çalışır, el övünür. Eğer Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin, yerelde teşkilatların desteği yoksa bizim övünecek bir şeyimiz yok. Allah sizlerden razı olsun. İki gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini yaptık. Nasıl bir süreçte yaptık bu ihaleyi? Silahla, 15 Temmuz ile, FETÖ ile baş edemedikleri bu ülkeyi ekonomik olarak çökertmek için yedi düvel harekete geçti ama şükürler olsun. 15 Temmuz'da olduğu gibi reisiyle birlikte bu ülke topyekun birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinden dünya, Türkiye'nin başına çorap örmek isterken o çorap döndü, hainlerin başına geçti. Ekonomik olarak da yapmak istedikleri Türkiye'yi zayıf göstermekti ancak 2 gün önceki ihale bir şamar gibi onların suratına döndü, çarptı.

Japonya'dan, Kore'den, İtalya'dan, Çin'den... Dünyada köprü alanında tecrübeli bütün ülkelerin had safhada teveccühü ve ilgisiyle karşılaştık. 'Biz Türkiye'nin ekonomisine güveniyoruz, geleceğine, istikrarına güveniyoruz.' dediler. Dünya çapında önemli 13 finans kuruluşu da 'Evet, biz Türkiye'ye güveniyoruz, 10 milyar Türk Lirası'nın üzerindeki bir projenin finansı konusunda finansman sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz.' dediler."

- Yüksek Hızlı Tren Projesi

Kayseri'de Bakanlık olarak aktif 18 proje yürüttüklerini anlatan Arslan, 14 yıldır bu kent için yaptıklarının üstüne daha fazlasını koyarak geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.

Kentin lojistik merkezi olduğunu belirten Arslan, "Bunun bilincinde olarak diyoruz ki: 'Kayseri'ye yüksek hızlı tren gelmeli.' Şu an sondaj, proje hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu yılın ortasına kadar projeyi bitiriyoruz inşallah. Yılın ikinci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız. Bu yıl bitmeden yapım ihale sonuçlarını bitirerek inşaat çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşın kulağına hoş gelecek şeyler söylemek kolay ancak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ders, 'Yapamayacağınız şeyleri söylemeyin, söylediklerinizi de yerine getirin.' Yüksek hızlı tren projelerinin yapımının zaman aldığını hesaba katarak inşallah 4 yıl içinde Kayseri'yi yüksek hızlı trene kavuşturmuş olacağız." diye konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bulvarın ismine değinerek, eskiden tarihe sahip çıkmanın gericilik alameti görüldüğünü, belirli bir kesimde eskiye sahip çıkılırsa yeninin reddedileceğine dair bir yaklaşım olduğuna dikkati çekti.

Osmanlı'ya da Selçuklu'ya da cumhuriyete de sahip çıkılacağını vurgulayan Özhaseki, "Geçmişi inkar etmeyiz. 600 yıl hüküm sürmüş bir imparatorluk, medeniyet asla zulüm üzerine oturmaz, adalet üzerine oturur. 600 yıllık süre içinde sağda solda olmuş, ufak tefek aksaklıkları öne çıkarıp Osmanlı'yı karalamak ve tarihi reddetmek günümüzde bazı hainlerin işidir. Abdülhamit Han Hazretleri, en zor dönemde padişahlık yapmış ve yüzümüzün akı olmuştur. Günümüzde ona karşı yürütülen kampanya hepimizin içini acıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kayseri'de 1,5 ay önce hain bir saldırı gerçekleştirildiğini anımsatarak, PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın saldırı yapmak için kuyruğa girdiklerini, emir aldıkları ve beslendikleri yerin aynı olduğunu söyledi.

"Bu milletin düşmanları dün de vardı, bugün de var." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Dün Abdülhamit Han'a zulmediyorlardı, bugün de aynı tipler yer altından çıktılar, yılanlar, çıyanlar ortadalar. Hepsi bir yandan çıktılar ancak bunların hepsini toprağın dibine gömecek gücümüz var ve yapıyoruz da çok şükür. PKK'yı bitiriyoruz inşallah, bir daha bu örgütten hiç bahsedilmeyecek. FETÖ'yü de bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Bunların asıl amaçlarını anladık. Kimin kucağına oturduklarını, kime hizmet ettiklerini çok iyi gördük. 'DEAŞ' denilen proje örgütünü de temizliyoruz."

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da Orta Anadolu'nun en önemli sanayi ve ticaret şehri Kayseri'nin her yıl göç olarak büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından dua edilerek bulvarın açılış kurdelesi kesildi, Arslan ve Özhaseki, vatandaşlara aşure ikram etti.

Törende bakanlara, el dokuması Yahyalı halısı hediye edildi.

Törene bakanların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

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