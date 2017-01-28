Yurtta kış

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SİVAS / YOZGAT (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında müşteri bekleyen besiciler, hayvanları soğuk havadan battaniye, çadır, kilim ve kabanla korumaya çalışıyor.

İlçede her cumartesi kurulan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle durgunluk yaşanıyor.

Besiciler, hayvanları soğuktan korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Pazardaki hayvanlar, soğuk havadan üzerilerine battaniye, çadır, kilim ve kaban örtülerek korunmaya çalışılıyor.

- Yozgat

Öte yandan Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yozgat Şube Müdürlüğünde görevli şef Metin Yıkılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın karla kaplı olmasından dolayı yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini, bu nedenle doğayı yemlediklerini söyledi.

Çayıralan ilçesinde üçüncü kez yem bıraktıklarını aktaran Yıkılmaz, "Kar yağdığı müddetçe bu yemleme çalışmalarımızı yapacağız. Kar kalınlığı bazı yerlerde bir metreyi geçiyor. Bu sebeple yaban hayvanları da yem bulmakta güçlük çekiyor. Biz de yırtıcı hayvanlar için et ve kemik, otçul hayvanlar için marul, ıspanak, gibi yiyecekler ve ekmek bıraktık." dedi.

Yıkılmaz, kara saplanan araçlarının kurtarılmasında kendilerine yardım eden Çayıralan Özel İdare ekiplerine de teşekkür etti.