Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Muğla'dan Aydın yönüne giden Bilal Asar yönetimindeki 48 YS 985 plakalı otomobil, otogar kavşağında manevra yapan Bülent Kozlu'nun kullandığı 09 UF 002 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Niyazi Yasir (12), Rabia (41) ve Mehmet Asar, Şerife Kozlu (30) ve Ecrin Kozlu (2), 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Niyazi Yasir ile Rabia Asar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Aydın-Muğla karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.