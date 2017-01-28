Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde ikamet eden 3 kişinin 2014'te terör örgütü PKK'nın kamplarına gittikleri ve şenliklere katılarak fotoğraf çektikleri belirtildi.

Bu kişilerin Muş'ta örgüt propagandası yapmak üzere görevlendirildiklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, 2 zanlının Altınova'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, bir zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği vurgulanarak, "Konuyla ilgili adli işlemler sürmektedir. İl genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın her türlü ihbarları ilimizde emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır." ifadeleri kullanıldı.