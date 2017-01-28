28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:30
14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında 14 askerini şehit veren 1. Komando Tugayı'nın yaklaşık 400 eski askeri, hain saldırının yaşandığı yerde şehitleri andı.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve mavi bere takan eski askerler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp uygun adımla olayın yaşandığı Talas Bulvarı'na geldi.

Şehit Komandolar Durağı olarak anılan yerde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu bir şekilde Komando Marşı'nı okudu.

33 yıl önce komando tugayında er olarak askerlik yapan Bülent Özer, grup adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain saldırı sonrasında bir araya gelme fikrinin oluştuğunu ve sosyal medya üzerinden bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özer, "14 evladımızı kaybettiğimiz için bizim mecburen bu olaya müdahil olmamız gerekiyordu. Fevri davranmamak için olayın hemen ardından gelmedik. Şimdi şehitlerimizin kırkını çıkarmak için buraya geldik. Burada askerlik yapmış 56 ilden yaklaşık 400 arkadaşımız, komutanımız burada." diye konuştu.

Eski askerler, olayın yaşadığı durağa karanfil bırakıp selam durduktan sonra şehitlere mevlit okutmak için 1. Komando Tugayı'na hareket etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Arslan ve Özhaseki Kayseri'de
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE ÖZHASEKİ KAYSERİ'DE
Büyükşehir'de yatırım zirvesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE YATIRIM ZİRVESİ
Abdülhamid Han Bulvarı açıldı
YEREL

ABDÜLHAMİD HAN BULVARI AÇILDI
Bellona AGÜ Spor, İstanbul'dan galip dönüyor
YEREL

BELLONA AGÜ SPOR, İSTANBUL'DAN GALİP DÖNÜYOR
Bünyan Belediyesi engellilere meslek edindirecek
YEREL

BÜNYAN BELEDİYESİ ENGELLİLERE MESLEK EDİNDİRECEK
Sultan Abdülhamid Han Bulvarı Açılış Töreni
YEREL

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN BULVARI AÇILIŞ TÖRENİ
Hanımeller Pazarı faaliyetlerine devam ediyor
YEREL

HANIMELLER PAZARI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Necdet Subaşı: &quot;Cemaat olgusu probleme dönüştü&quot;
YEREL

NECDET SUBAŞI: "CEMAAT OLGUSU PROBLEME DÖNÜŞTÜ"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Melikgazi'dee toplu iş görüşmelerine başlandı
YEREL

MELİKGAZİ'DEE TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI
Develi belediyesinin kış çalışmaları devam ediyor
YEREL

DEVELİ BELEDİYESİNİN KIŞ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kaymakam Duru, Tekvando Turnuvasına katıldı
YEREL

KAYMAKAM DURU, TEKVANDO TURNUVASINA KATILDI
Kayseri'deki cinayet
YEREL

KAYSERİ'DEKİ CİNAYET
Örnek işçi, örnek işveren
YEREL

ÖRNEK İŞÇİ, ÖRNEK İŞVEREN
Vali Kamçı Avrupa Şampiyonu Engelli Sporcuyu Kabul Etti
YEREL

VALİ KAMÇI AVRUPA ŞAMPİYONU ENGELLİ SPORCUYU KABUL ETTİ
Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden kan bağışına destek
YEREL

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ'NDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Bünyan dostlarından Kaymakam Ömer Şahin'e hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BÜNYAN DOSTLARINDAN KAYMAKAM ÖMER ŞAHİN'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Portakal büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı
YEREL

PORTAKAL BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara yönelik 'Genel bilgilendirme' toplantısı düzenledi
YEREL

TDP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞLARA YÖNELİK 'GENEL BİLGİLENDİRME' TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Forum Kayseri'de Hediyelerle Dolu Sürpriz Oda
YEREL

FORUM KAYSERİ'DE HEDİYELERLE DOLU SÜRPRİZ ODA
Yrd. Do. Dr. Karayağız: &quot;Aileler kötü karnenin nedenlerine odaklanmalı&quot;
YEREL

YRD. DO. DR. KARAYAĞIZ: "AİLELER KÖTÜ KARNENİN NEDENLERİNE ODAKLANMALI"
&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı
YEREL

"DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ 10 ARACA ÇARPTI