14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında 14 askerini şehit veren 1. Komando Tugayı'nın yaklaşık 400 eski askeri, hain saldırının yaşandığı yerde şehitleri andı.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve mavi bere takan eski askerler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp uygun adımla olayın yaşandığı Talas Bulvarı'na geldi.

Şehit Komandolar Durağı olarak anılan yerde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu bir şekilde Komando Marşı'nı okudu.

33 yıl önce komando tugayında er olarak askerlik yapan Bülent Özer, grup adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain saldırı sonrasında bir araya gelme fikrinin oluştuğunu ve sosyal medya üzerinden bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özer, "14 evladımızı kaybettiğimiz için bizim mecburen bu olaya müdahil olmamız gerekiyordu. Fevri davranmamak için olayın hemen ardından gelmedik. Şimdi şehitlerimizin kırkını çıkarmak için buraya geldik. Burada askerlik yapmış 56 ilden yaklaşık 400 arkadaşımız, komutanımız burada." diye konuştu.

Eski askerler, olayın yaşadığı durağa karanfil bırakıp selam durduktan sonra şehitlere mevlit okutmak için 1. Komando Tugayı'na hareket etti.