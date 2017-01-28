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Antalya'da çiftçilerin "don nöbeti"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:33
Antalya'da çiftçilerin "don nöbeti"

ANTALYA (AA) - Serik ilçesindeki çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için 24 saat nöbet tutuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Serik'te çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor.

Gebiz Mahallesi'nde seralarında domates yetiştiren Salih Yıldırım, ürünleri soğuk havadan korumak için ailecek gündüz saatlerinden başlayarak "don nöbeti" tuttuklarını söyledi.

Yıldırım, gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyarak hazırlıklara başladıklarını, akşam da sobaları yakarak seralarını ısıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl aşırı soğuklar oluyor. Uzun zamandır böyle soğuk hava görmedik. Havaların soğuması ve sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle seraların içinde soba yakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ısıyı dengede tutmamız gerekiyor." dedi.

Havaların soğuması nedeniyle kömür fiyatlarının arttığına değinen Yıldırım, daha önce 18 liradan edindikleri kömürün torbasını 24 liradan almaya başladıklarını dile getirdi.

Yıldırım, günde 12 torba kömür yakmak zoruna kaldıkları durumlar olduğunu aktararak, "Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Bu da ürünün fiyatına yansıyor. Pazarlarda fiyatın yüksek olmasından dolayı tüketici şikayetçi oluyor. Ancak bizim yaptığımız masraf ve çektiğimiz çile ortada. Bugün bir kilo domatesin maliyeti bize ortalama 1 lira." diye konuştu.

Yıldırım, devletten destek istediklerini ve ürünlerinin değer kazanması için Rusya'ya ihracatın yerinden başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Mahalledeki diğer seralarda üretim yapan çok sayıda çiftçi de soba yakarak ürünlerini soğuk havadan korumaya çalışıyor.

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