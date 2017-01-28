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ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er Abdullah Kılıç ile Piyade Er Mustafa Reçber anıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında, 25 Ocak'ta "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği düzenlendi.

Albay Erhan Altunok'un sunumuyla gerçekleştirilen törende, şehit yakınları ve gaziler de hazır bulundu.

Törende Albay Altunok, şehit Kılıç ve Reçber'in hayat hikayelerini okudu. Bu sırada törene katılan şehit yakınları ve davetliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Er Kılıç'ın kızı Ayşe Öğüt ise babası şehit olduğunda üç aylık bebek olduğunu belirterek törenin düzenlenmesinden dolayı Genelkurmay Başkanlığına teşekkür etti.