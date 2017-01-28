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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:43
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te burun ameliyatı olduktan sonra yaşamını yitiren Kübra Özüberk son yolculuğuna uğurlandı.

Burun ameliyatının ardından hastane yetkililerince beyin kanaması geçirdiği belirtilen ve kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybeden Özüberk'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlığa getirildi.

Tabutunun üzerine tülbent ve kendisine ait pembe renkteki beresi bırakılan Özürberk'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine genç kızın babası Ümmet, annesi Oya ve kardeşi 15 yaşındaki Emir ile akrabaları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Özüberk'in sınıf arkadaşı İbrahim Yıldırım, internet ortamında imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu konunun yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Kısa sürede bin kişi kampanyaya katıldı." dedi.

17 Ocak'ta Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde burun ameliyatına alınan genç kız, hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve dün hayatını kaybetmişti. Baba Ümmet Özüberk ise ihmali olduklarını iddia ettiği doktorlar hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.


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