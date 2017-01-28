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UÜ 12 ülkede YÖS sınavı yapacak

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:45

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ), Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerin başvurduğu Yabancı Öğrenci Sınavı'nı (YÖS) dünyanın 12 farklı ülkesinde kurduğu merkezlerde yapacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı öğrenci sayısını 5 bin seviyelerine çıkarmayı hedefleyen UÜ, bu kapsamda 12 farklı ülkede 14 YÖS Sınav Merkezi açtı.

2 Ocak-31 Mart 2017 tarihlerinde üniversitenin internet sitesinden başvuruların alınacağı UÜYÖS Merkezleri'nde 30 Nisan ve 6 Mayıs'ta sınavlar yapılacak. Daha önce sadece Türkiye'de ofis açan ve sınav yapan üniversitenin merkezlerine yoğun bir başvurunun olması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, "3. Nesil Üniversite" hedefiyle her alanda önemli yenilikler yapmaya başladıklarını ifade etti.

Yüce, daha önce yapılmayan çok sayıda projeye imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yabancı öğrenci sayımızı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda da birtakım girişimlerde bulunduk. Önceki senelerde bin ile bin 500 olan öğrenci sayımız şuanda 3 bin seviyelerinde bulunuyor. Bu sene ilk kez dünyanın 12 farklı ülkesinde 14 sınav merkezi açtık. Öğrencilerden yoğun bir başvuru olacağını düşünüyoruz. Başvuruları internet sitemizden alacağız. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde burada, gelecek öğrencilerle birlikte 4 bini geçen bir yabancı öğrenci kontenjanımız olacak. Hemen hemen her fakültemizde ve bölümümüzde yabancı öğrencilere eğitim vermeye devam ediyoruz. Bu sayıları daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz."

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için Türkiye dışında Kırgızistan, Endonezya, Ruanda, Pakistan, Almanya, Yunanistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Ürdün, İran ve Nijerya'da ofisler açan UÜ'de, dünyanın 120 ülkesinden toplam 3 bin 300 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

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