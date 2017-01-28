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2 bin 800 rakımda karla mücadele

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:53
2 bin 800 rakımda karla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 800 rakımdaki Şivekür Tepesi'nde yürüttükleri yol açma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı.

Kent genelinde kar nedeniyle kapanan 103 köy ile 247 mezranın yolunun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi'nde, yoğun tipi ve zorlu coğrafya nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütebildi.

Rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 metreyi bulduğu tepede çığ nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, havanın düzelmesiyle yolun trafiğe açılacağını bildirdi.

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