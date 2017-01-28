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Futbol: TFF 1. Lig

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:18

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Kappel, Anıl Taşdemir (Dk. 64 Barış Örücü), Ziya Alkurt, Yasin Ozan

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Servan Taştan, Mehmet Taş (Dk. 59 Grbic), Pote, Sercan Kaya, Waldison, Göksu Alhas, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Serkan Yanık

Goller: Dk. 48 Kappel (Denizlispor), Dk. 71 Grbic (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Taş, Dk. 57 Göksu Alhas, Dk. 90+3 Servan Taştan (Adana Demirspor)


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de 19. haftasında Denizlispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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