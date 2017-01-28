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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Bolu'da

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:18

BOLU (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bıraktı, göle 150 anaç Abant alası salımını gerçekleştirdi.

Bakan Eroğlu'na, Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaretinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince salep ikram edildi. Daha sonra doğaya yaban hayvanları için yem bırakan Bakan Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her yıl doğaya yaklaşık 410 ton yem bırakıldığını söyledi.

DKMP'nin bütün yaban hayvanlarından ve bitkilerden sorumlu olduğunu anımsatan Eroğlu, hayvanlar yaralandığı zaman tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Orman muhafaza memurlarının kaçak avcıları yakaladığını ifade eden Eroğlu, "Avcıları yakalayınca, varsa bütün aracına, gerecine el koyuyorlar. Orman Kanunu'nu uyguluyoruz. Avlanma izni olmadan avlanmamaları gerekir diye düşünüyoruz, sıkı bir takip var." dedi.

Bakan Eroğlu, nesli tehlike altında olan türleri de ürettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kanatlıları üretim merkezlerimiz var. Şu ana kadar 150, 250 bin kanatlı hayvan, keklik, sülün gibi hayvanları üretip, tabiata saldık. Çok faydalı, çünkü buğdayın düşmanı olan süne mücadelesinde keklikleri kullanıyoruz, onlar biyolojik mücadele yapıyor. Kuş göç yolları üzerinde bazı izinleri vermiyoruz. Vatandaş 'niye vermiyorsunuz?' diyor. Onların da yaşama hakkı var. Bütün canlıların yaşama hakkı var, bunları korumak da bizim vazifemiz."

Flora ve faunayı da koruduklarını aktaran Eroğlu, biyolojik çeşitliliği korumak için Nuh'un Gemisi Veri Tabanı'nı devreye aldıklarını, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon türü kaydettiklerini, dünyada olmayan birçok türün de Türkiye'de olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'de çok büyük bir zenginlik var"

Sadece Türkiye'de bulunan, başka yerde olmayan 3 bin 600 tür olduğu bilgisini paylaşan Eroğlu, "Türkiye'de çok büyük bir zenginlik var, biz bu zenginlikten şimdiye kadar istifade edemedik." dedi.

Eroğlu, Bakanlık olarak tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışma yaptıklarını, bu çalışmayı Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla birlikte yürüttüklerini, bu sene şifalı bitkiler konusunda mayıs ayında Konya'da uluslararası bir kongre yapacaklarını bildirdi.

Ormanlara çok iyi baktıklarını vurulayan Eroğlu, orman köylülerine de her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Dünyada birçok ülkede hızlı bir şekilde orman varlığının azalmaya başladığına işaret eden Eroğlu, "Türkiye'de son 13 yılda 1,5 hektar ormanlık alan arttı. Ormanlardaki ağaçların hızlı büyümesi neticesinde odun servetimiz yüzde 25 arttı. Bu ormanlara ne kadar alaka gösterdiğimizi ve koruduğumuzun açık göstergesi." diye konuştu.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada en iyi teknolojiyi kullandığını söyleyen Eroğlu, Antalya'da bu konuda bir eğitim merkezi olduğunu, bu eğitim merkezinde birçok ülkeden gelen ormancılara eğitim verdiklerini ifade etti.

- "Şili'den birtakım ekipmanlar talep edildi"

Bakan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şili yangını sona erdikten sonra onları davet edeceğiz. Türkiye'de yangınla mücadele konusunda eğitim vereceğiz. Dünyadaki bütün ormanlar, insanlığın ortak servetidir. Nerede bir felaket olursa yardım ediyoruz. Şili'den birtakım ekipmanlar talep edildi. Hatta bizde sarp alanlara çıkacak özel arazözlerimiz var, ekipman ve teçhizat var, onlardan da göndermeye karar verdik. Buradan oraya uçak göndermeyi düşünüyoruz."

Aracın gitmediği yerlere helikopterlerle yem attıklarını dile getiren Eroğlu, "Yaban hayatını koruyoruz. Kış zamanlarında yiyecek bulamıyorlar. Onları korumamız lazım. Ayrıca evcil hayvanlar için de yeni yeni kedi evleri gibi birtakım yerler yapıyor ve belediyelere yüzde 40-45'e kadar hibe desteği veriyoruz. Pek çok ilde tesis kurduk. En son Kocaeli'de kurduk. Talep eden her belediyeye bu konuda destek veriyoruz. Aşılama, kısırlaştırma, küpeleme, çip takılması ile ilgili malzemeleri de onlara veriyoruz. Bu sene ciddi bir ödenek ayırdık." diye konuştu.

Kedilere, köpeklere yönelik de çalışmalar yapıldığına değinen Eroğlu, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini "hayvanhaklari@ormansu.gov.tr" adresine bildirebileceklerini söyledi.

- "Endemik türleri korumuş oluyoruz"

Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, etkinliğe katılan heyetle 150 anaç Abant alasının göle salımını gerçekleştirdi.

2023 yılına kadar ise 50 milyon alabalığın orman içindeki gölcüklere ve derelere salınacağını belirten Eroğlu, "Bu anaçlarla çok sayıda yavru üreyecek. Burası alabalık üretim merkezi olacak. Özellikle Yedigöller'de, birçok yerde Karadeniz'de alabalık üretim merkezleri kurduk. Bunlar ürüyor, ekonomik değeri var hem de endemik türleri korumuş oluyoruz." dedi.

Tabiat parkında vatandaşlarla sohbet edip, kar topu oynayan Bakan Eroğlu, daha sonra kendisiyle birlikte parkı gezen AK Parti Bolu il yönetimiyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varız, kararımız evet, siz de var mısınız Düzce?" mesajını verdi.

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