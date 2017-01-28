Mersin'de yolcu minibüsü ile servis çarpıştı: 12 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yolcu minibüsüyle servis otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Şevket Demir idaresindeki 33 M 0203 plakalı yolcu minibüsü, Eski Otogar Kavşağı'nda Abdullah Erol Saz'ın kullandığı 33 S 0889 plakalı servis otobüsüyle çarpışarak devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mersin Devlet ve Toros Devlet hastanelerine kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.