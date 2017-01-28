28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Girdikleri okuldaki sınıfın kapısını yaktılar

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:32
Girdikleri okuldaki sınıfın kapısını yaktılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da okula giren 2 şüpheli, sınıfın kapısını bahçeye çıkararak ateşe verdi.

Merkez Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur İlk ve Ortaokuluna giren kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, sınıfın kapısını kırarak bahçeye çıkardı.

Atatürk büstünü çevreleyen demir korkuluklara dayadıkları kapıyı ateşe veren zanlıları gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Zanlılar, polisin olay yerine geldiğini görünce kayıplara karışırken, ateşe verilen kapı çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Okul ve bahçede inceleme yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

ALTİD, EMİTT'de tanıtım çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ALTİD, EMİTT'DE TANITIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Konya- Antalya yolunda tipi ulaşımı aksatıyor
YEREL

KONYA- ANTALYA YOLUNDA TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR
Korkuteli 29. Altın Kiraz Güreşleri 3 Eylül'de
YEREL

KORKUTELİ 29. ALTIN KİRAZ GÜREŞLERİ 3 EYLÜL'DE
Milli Eğitim Müdürü Kocagöz'e veda yemeği
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCAGÖZ'E VEDA YEMEĞİ
Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
YEREL

SATRANÇ: TÜRKİYE KÜÇÜKLER, YILDIZLAR VE EMEKTARLAR ŞAMPİYONASI
Antalya'da çiftçilerin &quot;don nöbeti&quot;
YEREL

ANTALYA'DA ÇİFTÇİLERİN "DON NÖBETİ"
Finlandiya'da büyük rekabet
YEREL

FİNLANDİYA'DA BÜYÜK REKABET
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası
YEREL

ULUSLARARASI GOLF MAD PRO-AM TURNUVASI
Batı Akdeniz için fırtına, buzlanma ve don uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA, BUZLANMA VE DON UYARISI

Dernekler yerleşkesinde 2'nci etap çalışmaları başladı
YEREL

DERNEKLER YERLEŞKESİNDE 2'NCİ ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Antalya'da çalılık yangını
YEREL

ANTALYA'DA ÇALILIK YANGINI

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR
Antalya'da&quot;Yaşlılar Parlamentosu&quot; kurulacak
YEREL

ANTALYA'DA"YAŞLILAR PARLAMENTOSU" KURULACAK
Alacabel trafiğe açıldı
YEREL

ALACABEL TRAFİĞE AÇILDI
Pratisyen doktor için cenaze töreni düzenlendi
YEREL

PRATİSYEN DOKTOR İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 kişi tutuklandı
YEREL

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Aytemiz Alanyaspor'da Susic dönemi
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA SUSİC DÖNEMİ
Batı Akdeniz için fırtına, buzlanma ve don uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA, BUZLANMA VE DON UYARISI

EMİTT Fuarı devam ediyor
YEREL

EMİTT FUARI DEVAM EDİYOR
Alanya'da hava kirliliği, gıda ve hijyen denetimlerine devam ediliyor
YEREL

ALANYA'DA HAVA KİRLİLİĞİ, GIDA VE HİJYEN DENETİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR
Alacabel trafiğe kapandı
YEREL

ALACABEL TRAFİĞE KAPANDI
Türel'den &quot; Güçlü bir Türkiye için 'EVET' kampanyasına destek
YEREL

TÜREL'DEN " GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN 'EVET' KAMPANYASINA DESTEK
Sugözü Mahallesi'nde yeni bir park daha
YEREL

SUGÖZÜ MAHALLESİ'NDE YENİ BİR PARK DAHA