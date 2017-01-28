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Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:34


ANTALYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası sona erdi.

Antalya'da 3 ayrı otelde gerçekleştirilen ve 2 bin 457 sporcunun hamlelerine sahne olan turnuvada, kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonada 7 yaş kategorisinde Yunus Emre Göğebakan, Kübra Yıldız, 8 yaş grubunda Arda Çamlar, Elif Ecrin Mirazlı, 9 yaş grubunda Yusuf Çağan Türkmen, Nehir Ertürk, 10 yaş kategorisinde Yankı Taşpınar, Elifnaz Akat, 11 yaş kategorisinde Efe Han Öztürk, WCM (kadın usta adayı) kategorisinde Elif Keskin, 12 yaş grubunda ise Atakan Mert Biçer ve Işıl Can birinciliği elde etti.

Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 13 yaş grubunda CM (usta adayı) Ekin Barış Özenir, Enis Tanrıverdi, Büşra Özbek, 14 yaş grubunda Emirhan Tarla, Eylül Çelik, 15 yaş grubunda Halil Özgün Kerem, WCM'de Çağıl Irmak Arda, 16 yaş grubunda FM (fide ustası) kategorisinde Emre Emin Dedebaş, WCM kategorisinde Ece Özbay, 17 yaş grubunda Batuhan Özen, Yağmur Güçlü, 18 yaş grubunda ise Rıdvan Şakir ve Şevval Doğan birinci oldu.

Emektarlar Şampiyonası'nın 50 yaş ve üstü kategorisinde birinciliği İbrahim Tofan elde ederken, 65 yaş ve üstü kategorisinde ise Salih Muratoğlu ilk sırayı aldı.

Şampiyonada küçüklerden 144, yıldızlardan 76 sporcu milli takım havuzuna girdi. Sporcular aldıkları derecelere göre Türkiye'yi Dünya ve Avrupa Yaş Grupları ile Dünya ve Avrupa Okullar Satranç Şampiyonalarında temsil edecek.

Dereceye giren sporcuların ödülleri Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili'nin de katıldığı törenle sahiplerine verildi. Azmaiparashvili, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllardaki başarısının etkileyici olduğunu ifade etti.

Türk satrancının 700 bini aşkın lisanslı sporcu sayısı ile diğer ülkelere örnek olduğuna dikkati çeken Azmaisparshvili, Türkiye'de satranca olan ilginin artmasını memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

TSF Başkanı Gülkız Tulay ise, Türk satrancının Avrupa'da ve dünyada tarihi zaferlere imza atmaya ve geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı. Tulay, Türkiye'de satrancın girmediği ev, okul ve köy kalmayacağını belirtti.

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