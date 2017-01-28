Spor dünyasından "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandum için futbol dünyasının yıldızlarının başlattığı "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına destek verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından video yayınlayan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından Hidayet Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çağrılarınızı aldım. Büyümekte ve güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabii ki bende evet diyorum." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu tarafından videoda görüşleri sorulan 104 yaşındaki akrabası Fatma Haznedar da kampanyaya destek verdi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlatmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve milli güreşçi Taha Akgül'ün de dahil olduğu ünlü simalar, kampanyaya destek vermişti.

Kampanya, ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.



