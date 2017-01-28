Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Uğur Özen, Fazilet Gülter, Talat Mustafa Özdemir
Girne Üniversitesi: Simay Karaman, Özge Yavaş 6, Knezevic 12, Krivacevic 7, Pondexter 30, Williams 11, Merve Aydın, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 17, Rana Derin 9, Malashenko 6, Mayombo 14, Moss 8, Melis Talay 4, Aysun Yararbaş, Ferda Yıldız 2
1. Periyot: 14-20
Devre: 30-34
3. Periyot: 43-49
Beş faulle çıkan: 37.16 Malashenko (MBK Doğuş Hastanesi)
ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Girne Üniversitesi, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 66-60 yendi.