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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık Hatay'da

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:08
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık Hatay'da

HATAY (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle ilk olarak ilçedeki Suriye Türkmen Meclisinin şubesini ziyaret eden Kınık, Türkmenlerle bir araya geldi, sorunları ve ihtiyaçlar hakkında bilgiler aldı.

Kınık, Bayırbucak Türkmenlerinin kaldığı YİBO Konteyner Kenti'ne de giderek Kaymakam Ömer Faruk Yüce ve kamp idaresi yetkilileriyle görüştü.

Kamp alanında da incelemelerde bulunarak bazı ailelere sohbet eden Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yayladağı, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle Türkiye ile Suriye içerisindeki İdlib kırsalında yapmış oldukları faaliyetleri yerinde denetlediklerini aktaran Kınık, "Bu bölgede olayların başladığı 2011 yılından bu yana faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Mobil ekmek fırınlarımız, depolarımız, kamplara yapmış olduğumuz doğrudan gıda desteğimiz ve kızılay kart çalışmalarımızla Hatay bölgesinde krizin başladığı günden itibaren varız." diye konuştu.

Kınık, ilçedeki Türk Kızılayı deposu ve mobil fırında da inceleme yaptı.

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