AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, anayasa değişikliği sistemiyle ilgili, "Milletimizin hesap görmesinden hiç bir siyasi parti korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisinin arkasına takıldığı HDP, bugün PKK'nın meclisteki izdüşümüdür. Hayırcı cephenin kimler olduğunu hepimizin çok iyi görmesi lazım." dedi.

Kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir restoranda bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz çok önemli bir süreç olduğunu ve burada Türkiye'nin ikinci bir Kurtuluş Savaşı için mücadele verdiğini hatırlattı.

Bu mücadeleyle birlikte Türkiye'yi şimdi yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Çalık, yeni Türkiye'nin inşası için ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Bunun en önemli gereksinimlerinden birinin anayasada yapılacak olan değişiklik olduğunu anımsatan Çalık, şu görüşlere yer verdi:

"Mevcut parlamenter sistem artık iflas etmişti. Bu iflasın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetiydi. Ne zaman bu patlak verdi, 2007'de cumhurbaşkanlığını seçmek istediğimizde. Cumhurbaşkanını seçmek istediğimizde bir hukuk garabetini ortaya çıkararak 367 krizini Türkiye'nin gündemine sokan zihniyet o gün parlamenter sistemin altına dinamiti koymuştu. Cumhurbaşkanlığını seçtirmeyen zihniyet, halktan ret cevabını aldı, eğer siz parlamentoya cumhurbaşkanını seçtirmiyorsanız, cumhurbaşkanını biz seçer araya hiç bir aracı kurum koymayız dedi. Milletimiz kendi iradesini direk sandığa yansıttı."

Milletin o gün yarım kalan bir hesap olduğunu ve hiç bir hesabı da yarım bırakmayacağını dile getiren Çalık, vatandaşların cumhurbaşkanını seçtiği gibi yarım kalan değişikliği Allah nasip ederse meclisten geçirdikleri anayasa değişiklik teklifiyle referandumda göreceğini bildirdi.

Çalık, şöyle devam etti:

"Milletimizin hesap görmesinden hiç bir siyasi parti korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisinin arkasına takıldığı HDP, bugün PKK'nın meclisteki izdüşümüdür. Hayırcı cephenin kimler olduğunu hepimizin çok iyi görmesi lazım. Evet diyen kesimin milli ve yerli duruşunu bütün vatandaşlarımızın çok iyi görmesi gerekir. Parlamenter sistem iflas etmiş ve bu sistemin garabet bir sistem haline dönüştürüldüğü çok net görülmekte. Bunun müsebbibinin Cumhuriyet Halk Partisi Partisi ve onun zihniyetinin olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir rejim değişikliği değil bir hükümet sistem değişikliğidir. Cumhurbaşkanlığı sistem değişikliğinde, Cumhurbaşkanımızı seçen milletimiz anında hükümetin kim olacağına karar verecek. Türkiye'nin siyasi istikrara ihtiyacı var."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 93 yaşında olduğunu ve bu sürede 65 hükümet gördüğünü aktaran Çalık, "Bunu böldüğünüzde her hükümet başına 1,5 yıl düşüyor. Bu sürede siz bir işe başladığınızda hangi işinizi bitirebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz soruyorum size. İşte 1,5 yılda değişen hükümetlerin en büyük sebebi parlamenter sistemdir." ifadesini kullandı.

Çalık, partilerin koalisyon kuramadıklarında yaşanan krizi ortada olduğunu ve 2001 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatma krizini hatırlatarak Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye o dönem itibariyle 100 milyar dolarlık bir gecede vatandaşımızın cebinden para çıkmasına sebebiyet verdi. Bu çift başlılığa son vermek, koalisyonlara son vermek için yapılması gereken değişiklik, hükümet sisteminde yapılan değişiklik, cumhurbaşkanını milletimiz seçecek. Parlamentoyu milletimiz seçecek ve adaleti temsilen yargı ayağını da milletin temsilcileri parlamentoda, milletimizin oyunu verdiği cumhurbaşkanımız da cumhurbaşkanlığından atayacak. Yargı mensuplarıyla yasama, yürütme ve yargı ayrı kuvvetler ayrılığı olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar."

Düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan da katıldı.