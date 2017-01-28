28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, anayasa değişikliği sistemiyle ilgili, "Milletimizin hesap görmesinden hiç bir siyasi parti korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisinin arkasına takıldığı HDP, bugün PKK'nın meclisteki izdüşümüdür. Hayırcı cephenin kimler olduğunu hepimizin çok iyi görmesi lazım." dedi.

Kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir restoranda bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz çok önemli bir süreç olduğunu ve burada Türkiye'nin ikinci bir Kurtuluş Savaşı için mücadele verdiğini hatırlattı.

Bu mücadeleyle birlikte Türkiye'yi şimdi yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Çalık, yeni Türkiye'nin inşası için ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Bunun en önemli gereksinimlerinden birinin anayasada yapılacak olan değişiklik olduğunu anımsatan Çalık, şu görüşlere yer verdi:

"Mevcut parlamenter sistem artık iflas etmişti. Bu iflasın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetiydi. Ne zaman bu patlak verdi, 2007'de cumhurbaşkanlığını seçmek istediğimizde. Cumhurbaşkanını seçmek istediğimizde bir hukuk garabetini ortaya çıkararak 367 krizini Türkiye'nin gündemine sokan zihniyet o gün parlamenter sistemin altına dinamiti koymuştu. Cumhurbaşkanlığını seçtirmeyen zihniyet, halktan ret cevabını aldı, eğer siz parlamentoya cumhurbaşkanını seçtirmiyorsanız, cumhurbaşkanını biz seçer araya hiç bir aracı kurum koymayız dedi. Milletimiz kendi iradesini direk sandığa yansıttı."

Milletin o gün yarım kalan bir hesap olduğunu ve hiç bir hesabı da yarım bırakmayacağını dile getiren Çalık, vatandaşların cumhurbaşkanını seçtiği gibi yarım kalan değişikliği Allah nasip ederse meclisten geçirdikleri anayasa değişiklik teklifiyle referandumda göreceğini bildirdi.

Çalık, şöyle devam etti:

"Milletimizin hesap görmesinden hiç bir siyasi parti korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisinin arkasına takıldığı HDP, bugün PKK'nın meclisteki izdüşümüdür. Hayırcı cephenin kimler olduğunu hepimizin çok iyi görmesi lazım. Evet diyen kesimin milli ve yerli duruşunu bütün vatandaşlarımızın çok iyi görmesi gerekir. Parlamenter sistem iflas etmiş ve bu sistemin garabet bir sistem haline dönüştürüldüğü çok net görülmekte. Bunun müsebbibinin Cumhuriyet Halk Partisi Partisi ve onun zihniyetinin olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir rejim değişikliği değil bir hükümet sistem değişikliğidir. Cumhurbaşkanlığı sistem değişikliğinde, Cumhurbaşkanımızı seçen milletimiz anında hükümetin kim olacağına karar verecek. Türkiye'nin siyasi istikrara ihtiyacı var."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 93 yaşında olduğunu ve bu sürede 65 hükümet gördüğünü aktaran Çalık, "Bunu böldüğünüzde her hükümet başına 1,5 yıl düşüyor. Bu sürede siz bir işe başladığınızda hangi işinizi bitirebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz soruyorum size. İşte 1,5 yılda değişen hükümetlerin en büyük sebebi parlamenter sistemdir." ifadesini kullandı.

Çalık, partilerin koalisyon kuramadıklarında yaşanan krizi ortada olduğunu ve 2001 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatma krizini hatırlatarak Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye o dönem itibariyle 100 milyar dolarlık bir gecede vatandaşımızın cebinden para çıkmasına sebebiyet verdi. Bu çift başlılığa son vermek, koalisyonlara son vermek için yapılması gereken değişiklik, hükümet sisteminde yapılan değişiklik, cumhurbaşkanını milletimiz seçecek. Parlamentoyu milletimiz seçecek ve adaleti temsilen yargı ayağını da milletin temsilcileri parlamentoda, milletimizin oyunu verdiği cumhurbaşkanımız da cumhurbaşkanlığından atayacak. Yargı mensuplarıyla yasama, yürütme ve yargı ayrı kuvvetler ayrılığı olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar."

Düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık,
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK,
Gönül köprüsü projesi gönülleri birleştiriyor
YEREL

GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRİYOR
MTB 2017 yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
YEREL

MTB 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Yeni Malatyaspor Kulübünde istifalar
YEREL

YENİ MALATYASPOR KULÜBÜNDE İSTİFALAR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Malatya Teknokent Genel Müdürü Adnan Fatih Kocamaz:
YEREL

MALATYA TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ ADNAN FATİH KOCAMAZ:
Karda kalan ambulansı, belediye ekipleri hastaya ulaştırdı
YEREL

KARDA KALAN AMBULANSI, BELEDİYE EKİPLERİ HASTAYA ULAŞTIRDI
Karda mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı
YEREL

KARDA MAHSUR KALAN AİLEYİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI
Malatya'da ulaşıma kar engeli
YEREL

MALATYA'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
MTSO'dan tanıtım toplantısına davet
YEREL

MTSO'DAN TANITIM TOPLANTISINA DAVET
Battalgazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
MTSO'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' ile ilgili olarak toplantı düzenlendi
YEREL

MTSO'DA 'ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK' İLE İLGİLİ OLARAK TOPLANTI DÜZENLENDİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'da ulaşıma kapanan yol uzunluğu 6 bin km
YEREL

MALATYA'DA ULAŞIMA KAPANAN YOL UZUNLUĞU 6 BİN KM
Arguvan Belediyespor'dan transferde gövde gösterisi
YEREL

ARGUVAN BELEDİYESPOR'DAN TRANSFERDE GÖVDE GÖSTERİSİ
Yeşilyurt Belediyespor'da derbi hazırlıkları sürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Malatya badmintonda 1. Oldu
YEREL

MALATYA BADMİNTONDA 1. OLDU
Malatya'da &quot;3. Ulusal Resim Yarışması&quot;
YEREL

MALATYA'DA "3. ULUSAL RESİM YARIŞMASI"
Hekiman Belediyesi Girmanaspor'dan 3 transfer birden
YEREL

HEKİMAN BELEDİYESİ GİRMANASPOR'DAN 3 TRANSFER BİRDEN
İnönü Üniversitesispor derbiyi kazanmak istiyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR DERBİYİ KAZANMAK İSTİYOR
Malatya'da 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasının startı verildi
YEREL

MALATYA'DA 'HEDİYEM KUR'AN OLSUN' KAMPANYASININ STARTI VERİLDİ