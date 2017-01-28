Türkiye-Romanya ilişkileri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BÜKREŞ (AA) - Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, ülkesinin Türkiye'nin istikrarına verdiği desteğin altını çizerek, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Melescanu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı bakanlıkta kabul etti.

Melescanu, görüşmede Romanya'nın NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılığını vurguladı.

Romanya'nın Türkiye'nin istikrarına olan desteğini yineleyen Melescanu, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesi için çok iyi bir ilerleme fırsatı yakalandığı ve bunun iki ülke arasındaki her alana yansıyacağını dile getirdi.

Melescanu ayrıca Romanya'nın ekonomik ve bölgesel güvenlik alanları gibi ortak ilgi alanlarında bu iş birliğini daha da güçlendirilmeye açık olduğunu kaydetti.





