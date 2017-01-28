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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:26

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan meslekten ihraç edilen bir öğretmen tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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