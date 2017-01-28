Salon: Menderes
Hakemler: Murat Ciner, Polat Parlak, Haldun Çoban
BOTAŞ: Sims 22, Elif Emirtekin 6, Kulichova 15, Tilbe Şenyürek 15, Lacy 17, Fatmanur Karakaş, Zeynep Kalbisağde 1, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu, Ivankovic 5
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 8, Saadet Aysu Keskin 4, Gardner 17, Marina Baş 13, Grinsven 18, Tuğçe İnöntepe 8, Nazlı Bircan Gökdemir 4
1. Periyot: 20-18
Devre: 43-31
3. Periyot: 59-53
Beş faulle çıkan: 39.31 Elif Emirtekin (BOTAŞ)
ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 81-72 yendi.