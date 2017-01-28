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Tatvan-Ahlat yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:28
Tatvan-Ahlat yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Tatvan-Ahlat karayolunda araçlarıyla mahsur kalanlar, ekiplerin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Kurtarma operasyonuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, mahsur kalanların kısa sürede kurtarıldığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaları ve tedbir almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Bitlis Valiliği, Tatvan ile Ahlat İlçe Emniyet Müdürlükleri, jandarma ve karayolları ekiplerinin koordineli bir çalışma yürüttüğünü aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Sabah 08.00 sularında Tatvan ile Ahlat yol güzergahında kar yağışı, tipi ve yoldaki kayganlık nedeniyle yaklaşık 100 araç içerisindeki vatandaşlarımız mahsur kaldı. Sayın Valimizin bilgisi ve talimatları doğrultusunda yolu kısa süreli olarak trafiğe kapatıp yolda kalan araçları tahliye ettik. Aynı zamanda vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde yerleşim alanlarına ulaştırdık. Saat 12.00 sularında da yolu kontrollu bir şekilde geçişe açtık."

Yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını ifade eden Özkan, kar yağışının belli aralıklarla devam edeceğini, sürücülerin ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Sabah saatlerinde Tatvan'dan Ahlat'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Hakan Okay ise yaklaşık 100 aracın yolda mahsur kaldığını ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıklarını kaydetti.

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