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TBMM Başkanvekili Aydın:

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:30
TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bizim yapmak istediğimiz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır." dedi.

Aydın, Kahta ilçesi AK Parti İlçe teşkilat binasında düzenlenen ocak ayı istişare toplantısında referandum sürecine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye ile uğraşanların sürekli aynı tiyatroyu sahnelediğini ve şu anda ise Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2073 vizyonlarının hedeflendiğinin unutulmamasını istedi.

Türk milletini ne Amerika ne de Avrupa veya başka bir ülkenin yönetmeyeceğini, bu ülkede gerçek söz sahibi olan halkın yönetimde yer alacağını belirten Aydın, "Bundan sonra, söz de karar da milletindir. Artık milletin istediği olacak. Onların hazmedemediği, kabul edemediği budur. Dıştan müdahale ile bizi dize getirmeye, puanlar kırarak ekonomimizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Fakat bu ülkede her gün dev projeler hayata geçiriliyor. Biz bu halkın desteğini aldığımız sürece kim nereden gelirse gelsin hepsine gereken cevabı veririz." diye konuştu.

Referandumda halkın vereceği kararın başları üzerinde olduğunu, referandumda "hayır" diyeceklerini açıklayan bir çoğunun neden "hayır" dediklerini bilmediklerini, tek amaçlarının muhalefet yapmak olduğunu vurgulayan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazları bunun bir rejim değişikliği olduğunu söylüyorlar, Başkanımız da bununla ilgili verdiği cevapları biliyorsunuz. Bu ülkenin rejim sorunu cumhuriyetin ilanıyla son buldu. Bizim yapmak istediğimiz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır. "

Aydın, halkın tek başına iktidar olmamanın zorluklarını geçmişte çok yaşadığını, 7 Haziran'da tekrar yaşatılmaya çalışıldığını fakat halkın tüm oyunları 1 Kasım seçimleriyle bozduğunu bildirdi.

Referandumda yapmak istenilen bir makas değişikliği olduğuna değinen Adın, "Şu ana kadar pek çok seçim ve referandum yaptık, fakat hiçbiri bunun kadar öneme sahip değildi. Türkiye'nin yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesi için bu referandum sonucu ile bir makas değişikliğine ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

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