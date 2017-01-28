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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İngiltere Başbakanı May'ı kabulü) Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük."

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