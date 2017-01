Bakanlar Arslan ve Özhaseki Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesine ilişkin, "Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri'nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mustafa Çelik'ten brifing aldı. Arslan ve Özhaseki, daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ve basına kapalı yapılan koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Arslan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bakanlıklarının Türkiye'nin birçok yerinde projelerinin bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, hükümetin ve milletvekillerinin desteklerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, yerelde de valiliklerin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının desteğinin, birlikte hareket etmesinin çok daha önemli olduğunu anlattı.

Arslan, bunun en güzel göstergesinin Kayseri olduğuna işaret ederek, "Kayseri'de gerek sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar, sanayiciler gerek belediyelerimiz gerekse merkezi hükümetin kaynakları çok güzel buluşuyor ve bu buluşmadan kaynaklı çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bu başarılı sonuçlar çerçevesinde sıkıntıların çözülmesi tam da bizim amacımızdır. Bugün bu toplantı bu amaca hizmet etmek adına bize de çok önemli görevler verdi. Elbette ki yerel paydaşlarımıza, Büyükşehir Belediyemiz başta olmaz üzere, onlara da görevler verdi. İnşallah verimli ve başarılı bir toplantıydı." ifadesini kullandı.

"Elbette ki toplantının sonuçlarını, alınan kararları sonrasında uygularsanız anlam ifade eder." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür bu konuda sicilimiz ve karnemiz iyi. Bu sicil ve karneden hareketle biz bugünden itibaren burada aldığımız kararlar çerçevesinde gerek Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı treninin yapımıyla ilgili bakanlık olarak aldığımız kararları yerelde uygularken paydaşlarımızın yapması gerekenleri konuştuk, bu konuda belediyemizin yapması gerekenler var. Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp, bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri'nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bu önemliydi. Yine Kayseri merkezli olmak üzere Yerköy-Ankara istikameti, Sivas istikameti, Ulukışla-Pozantı güney istikametindeki mevcut konvensiyonel hattın iyileştirilmesi, elektrikli hale getirilmesi, sinyalli hale getirilmesiyle ilgili de çok başarılı, örnek bir çalışmamız var. Onu da değerlendirdik. Kayseri'nin, Kayseri sanayisinin denize inmesi adına o güzergahlar çok önemli. O çalışmaları da belli bir noktaya getiriyoruz. Sanayicilerimizin ürünlerini, mamullerini hedef pazara ulaştırırken gerek navlundan gerek taşımacılıktan kaynaklı sıkıntılar var, onların çözümü, limanlarda bu konudaki aksaklıkların giderilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılmasıyla ilgili bakanlık olarak bizler veya hükümetin yapması gerekenler varsa bunları konuştuk. Bunların inşallah gereğini yapacağız."

- Havalimanı genişletilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü ve bakanlık olarak, Kayseri Güney Çevreyolu başta olmak üzere ilçe yollarıyla ilgili gerek standardının yükseltilmesi gerek bölünmüş yol haline getirilmesi gerekse çalışması yapılanların hızlandırılmasıyla ilgili 18 projeleri bulunduğunu vurgulayan Arslan, şu görüşlere yer verdi:

"Bunların bir an önce bitmesini konuştuk. 5 ihale sürecini yürüttüğümüz projemiz var, bunların bir an önce bitmesi ve hizmete girmesini konuştuk. Ayrıca yine ilin ve ile bağlı ilçelerin hatta başka illere bağlantısı olan yollar kapsamında 3 talep daha var. Bunların, projelerin bir an önce bitirilmesi, ihale aşamasına getirilmesi ve yapılmasını konuştuk. Bu süreçleri inşallah çok hızlandırmış oluyoruz. Yine Kayseri Havalimanı'nda yeni ilave terminal ihtiyacı vardı. Bununla ilgili süreçler devam ediyor. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığının bize devretmesi gereken bir alan vardı. Bunda mesafe katettik. Orman ve Su İşleri Bakanlığının sulama kanallarıyla ilgili envanterinde olan bir alan var, onun bir an önce alınması... Dolayısıyla Kayseri'de özellikle büyümeye devam eden havacılık sektörü gösteriyor ki 2 milyon yolcu terminali kesinlikle Kayseri'ye yetmeyecek. Bunun için yeni terminal çalışmamız var. Bir taraftan projeyi hazırlatıyoruz, bir taraftan yerle ilgili problemleri çözüp, Kayseri'nin problemini de çözmüş olacağız."

- Şehir hastanesi raylı sistemle kent merkezine bağlanacak

Arslan, banliyö taşımacılığı konusunda ise hem Büyükşehir Belediyesinin hem de bakanlıklarının üzerine düşen görevler olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Her iki tarafın da üzerine düşeni yapması ve hizmete sokmasıyla ilgili bugün konuştuk. Bence Kayseri için çok daha önemli olan şehir hastaneleri konsepti var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği, Sağlık Bakanlığımızın da çok başarılı şekilde yürüttüğü, bugüne getirdiği ve birçok ilimizde artık hizmete girmeye başlayan bir konsept var. Kayseri de bu konuda çok başarılı bir örnek. Hastaneler şehri yaptığınızda adeta insanların buraya kolay erişiminin sağlanması gerekiyor. Bunun da en kolay yolu elbetteki yollar açmaktır, Melikgazi Belediye Başkanımızın yaptığı gibi bulvarlar açmaktır ama en verimli ve kolay yolu toplu taşımadır. 4,7 kilometrelik raylı sistemin bir an önce yapılması, hayata geçirilmesi ve Kayserililere hizmet etmesi adına bugün bence bu toplantının en verimli çalışmalarından biri de buydu. Proje kapsamında iki kavşak var, kavşakları Büyükşehir Belediyemiz halledecek diğer kısmını da bize iletecek. 4,7 kilometrelik raylı sistemin bu anlamda özellikle hastaneyi de içine alacak şekilde merkezde toplu taşımaya teşvik edecek şekilde yapılması konusunda biz de üzerimize düşeni bir an önce yapacağız. Bu da Kayseri merkezli, Kayserililere hizmet etmek adına yapacağımız bir proje olacak."

- Kahramanmaraş ve Gaziantep'e ulaşım süresi kısalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise toplantıda 18 projenin ele alındığını, bunlardan en önemlisinin, Kayseri kamuoyunun çok konuştuğu hava terminalinin büyütülmesi olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde yeni bir iç hatlar terminali yapılacağına işaret eden Özhaseki, şu görüşlere yer verdi:

"Dışarıdaki alanda da askeriye ile ilgili uzun görüşmeler, sıkıntılar vardı. O yazıyı alana kadar hal gelmişti başımıza. Türkiye'de milattan öncesi ve milattan sonrası var. Eski askeriyeye selam bile zor veriliyordu. Sanki o milletin parçası değil gibi davranırlardı. Orada bomboş duran araziyi milletin hizmetine vermekten kaçınırlardı. İki satırlık imzaya 10-12 yıl uğraştık. Şimdi Allah razı olsun, 'milletin malı değil mi, buyurun diyorlar' hizmet gidiyor. Bu bizim için önemliydi. İkincisi hızlı tren meselesi. Bunu birkaç kez eski bakanlarımız da geldi söyledi, biz de anlattık ama Kayseri'de müzmin muhalifler var. Bu müzmin muhalifler, 'Bizi oyalıyorsunuz, siteye girdim şu yazıyor. Ne hızlı treni, herkes aldı gidiyor siz seyrediyorsunuz' falan filan. Ankara'dan başlayarak Konya'ya çok kısa ve kolay bir yoldu. Doğru da bir projeydi, yapıldı. Helali hoş olsun, güle güle kullansınlar. Eskişehir-Ankara tarafı başladı. Doğuya giden hatta da bizim için çalışıldı, projeler bu sene bitiyor, sene sonuna ihalesi yapılıyor, yapım süresi 3-4 yıldan aşağı olmayacak gibi gözüküyor, kolay bir iş değil ve Kayseri'de buna kavuşacak. İnşallah bu proje büyür, gelişir, doğuya, batıya her tarafa gider. Ülkenin ekonomisiyle alakalı biraz da haliyle. Maliyeti sormadık ama Kayseri'ye yapılacak hat milyar doları bulur herhalde. Allah kolaylık versin. Bir de Bakanlar Kurulunda en büyük kavga Maliye Bakanı'ndan para koparma kavgasıdır. Değerli bakanım bunları söz veriyor ama nasıl para koparacak ben de merak ediyorum. Bundan sonra yanında yer alacağız ki bizim de işimiz yürüyecek. Kolay bir iş değil."

Özhaseki, güzel bir iş birliğinin de bölge hastanesine yapılacak raylı sistemde ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Değerli bakanımız gelecek orada raylı sistemi yapacak. Belediyemiz de kavşakları yapıyor. İnşallah herkes üzerine düşeni yapacak. Banliyö hattı için de anlaşmalar yapılmıştı. Ufak tefek aksamalar vardı, şimdi o da aşıldı. Araçlar da kiralanıyor. Belediyemiz de üzerine düşeni yapıyor. Çok kısa sürede sanıyorum ilçeler Kayseri ile çok rahat buluşabilecek. İnşallah hızlanacak. Kahramanmaraş'a bağlanma işi de bizim için önemliydi. Çalışmalar başlamış. İnşallah sonucunda hayırlı bir iş çıkar da Kahramanmaraş'a buradan 1,5-2 saatte ulaşırız. Yarım saat daha gittiğinde Gaziantep'e ulaşıyorsun. Bu müthiş bir şey. Orada 5 kilometrelik bir tünelden bahsediliyor." diye konuştu.

İstikrarın sürmesini dileyen Bakan Özhaseki, "İnşallah önceki dönemlere dönmeyelim. İstikrarsız, ülkenin perişan olduğu, ekonominin iflas ettiği dönemlere dönersek hızlı tren de konuştuğumuz diğer projeler de nostalji gibi burada kalır. Allah korusun. Rabbim iyilikler, dirlik düzen versin, huzur, istikrar versin de biz de bu hizmetleri yapalım." ifadesini kullandı.