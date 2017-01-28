28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:39
Zonguldak'ta hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti

ZONGULDAK (AA) - Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen mahallede mahsur kalan kişi diyaliz merkezine, yeni doğum yapan anne ve bebeği de hastaneden evine götürüldü.

Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta diyaliz hastası 65 yaşındaki Sefer Göktepe, kar yağışı nedeniyle evden çıkamayınca durumu belediyenin "Alo 153" hattına bildirdi.

Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, arazi araçlarıyla Bağlık mahalleye giderek yaklaşık 100 metre taşıdıkları Göktepe'yi Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine götürerek tedavi olmasını sağladı.

Ekipler, Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde doğum yapan Hacer A'yı da bebeği ile hastaneden alarak Elmatepe Mahallesi Sakindere Sokak'taki evine arazi aracıyla götürdü.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastaneye gitmesi gerekenlere destek verdiklerini söyledi.

Ekiplerin gelen ihbarları büyük bir titizlikle değerlendirdiğini anlatan Dursun, "Bir diyaliz hastasını yaklaşık 100 metre taşıdıktan sonra arazi aracımızla diyaliz merkezine götürerek tedavisini yaptırdık. Yine Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapmış bir annemizi evladı ile birlikte Elmatepe Sakindere Sokak'taki evine teslim ettik." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Resimlerini şehit aileleri için sergiliyor
YEREL

RESİMLERİNİ ŞEHİT AİLELERİ İÇİN SERGİLİYOR
EMİT Fuarı'nda Ereğli Pidesi ikram edildi
YEREL

EMİT FUARI'NDA EREĞLİ PİDESİ İKRAM EDİLDİ
Orman Bölge Müdürlüğü'nün eğitim tatbikatları sona erdi
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN EĞİTİM TATBİKATLARI SONA ERDİ
Halk pazarı cep yakıyor
YEREL

HALK PAZARI CEP YAKIYOR
Muhtarlar &quot;Aşılama&quot; hakkında bilgilendirildi
YEREL

MUHTARLAR "AŞILAMA" HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Başkan Demirtaş'tan öğrencilere karne hediyesi
YEREL

BAŞKAN DEMİRTAŞ'TAN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ