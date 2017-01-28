Salon: 19 Mayıs
Hakemler: Akif Kabak, Mutlu Seçal
İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Matienko, Ece Hocaoğlu, Kristina, Neşve Büyükbayram (Ayça İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Nefize Bayramoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Rachael, Büşra Kılıçlı, Larson, Nilay Özdemir (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Setler: 13-25, 13-25, 19-25
Süre: 65 dakika (19, 20, 26)
TRABZON (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı VitrA, İdmanocağı'nı deplasmanda 3-0 yendi.