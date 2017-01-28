Mersin'de fırtına

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 83 kilometreyi ulaşan fırtınanın bir süre etkili olduğu ilçede, Tekışık Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kubbenin üzerine devrilen minare, camide hasara neden oldu.

Bölgedeki bazı seralar ile evlerin çatısında küçük çaplı zararlara yol açan fırtına, vatandaşların günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, saatteki hızı 83 kilometreyi bulan fırtınanın etkisini yitirdiğini kaydetti.